Sarıyer'deki hırsızlık şüphelileri yakalandı

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de aralarında Libya Başkonsolosu'nun dairesinin de bulunduğu iki evden toplamda 800 bin liralık altın ve ziynet eşyasını çalan şüpheliler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kendilerine aile süsü veren şüpheliler, girdikleri sitedeki iki daireyi soydu. Olayı fark eden daire sakinleri, durumu site yönetimine ve polise bildirdi.

Ekiplerin incelemesinde, Libya Başkonsolosu'nun oturduğu daireden 500 bin lira, diğer daireden ise yaklaşık 300 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyasının çalındığı belirlendi.

Polis, güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Harekete geçen ekipler, Maltepe'de bir adrese yaptıkları baskında Ebru U., Ayşe Ç. ile Mine Ç. isimli kişileri gözaltına alırken, aramalarda bir miktar altın ziynet eşyası ele geçirildi.

Bu arada güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yanlarındaki 4-5 yaşlarında bir çocukla şüphe çekmeden içeri giren zanlıların, soygundan sonra olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Zanlılardan Ebru U'nun daha önce 44 kez, Ayşe Ç'nin ise 17 kez hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındığı belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.