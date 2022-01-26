Son dakika haber... Sarıyer'de zincirleme kaza

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de buzlanan yolda kayan taksi bahçe duvarına çarptı. Arkadan gelen başka bir taksi ve tuz kamyonu da önlerindeki araçlara çarpınca zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza saat 09.00 sıralarında Ferahevler Mahallesi Rüzgargülü Sokak'ta meydana geldi. İddia göre 34 TKB 89 plakalı taksinin şoförü Umut Gökçek, kar yağışının ardından buz pistine dönen yolda yokuş aşağı inmek isterken taksi kaymaya başladı. Taksi yoldan çıkarak bir apartmana ait bahçe duvarına çarparak durabildi. O sırada arkadan başka bir taksinin geldiğini fark eden Gökçek, yolun başına giderek yokuştan aşağı inmek isteyen 34 TJD 20 plakalı taksinin şoförünü uyardı. Ancak uyarılara kulak asmayan taksi şoförü yokuştan aşağı inmeye başladı. Yokuşa girince taksi kayarak diğer önündeki taksiye çarptı.

Haber verilmesi üzerine Sarıyer Belediyesi'ne ait tuzlama kamyonu yolu tuzlamak için sokağa geldi. Kamyon sürücüsü de yapılan uyarıları dikkate almayıp aynı yokuşa girince lastikleri zincirli olmasına rağmen kayarak gelen kamyon taksilere vurdu.

Kazanın yaşandığı sokakta oturan Cevat Akyıldız ise; "Camdan bakıyordum, araba durdu yola baktı, buz olduğunu görünce daha geri alamadan kaydı. İkinci biraz hatalı, dur dedik durmadı. Belediye arabası da tuzlarken kaydı. Tuzsuz yollar şimdi tuz atıyorlar. Burası da bizim yerimiz zor kurtardık garajı" şeklinde konuştu.