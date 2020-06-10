Sarıyer'de zabıtalardan plajlarda metre ile sosyal mesafe ölçümü
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Sarıyer'de zabıtalardan plajlarda metre ile sosyal mesafe ölçümü

Sarıyer'de zabıta ekipleri plajlarda denetlemelerde bulundu.

Sarıyer'de zabıtalardan plajlarda metre ile sosyal mesafe ölçümü
10.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:57

Sarıyer'de zabıta ekipleri plajlarda denetlemelerde bulundu. Ekipler plajlardaki şezlongların arasındaki mesafeyi ellerindeki metre ile tek tek ölçtü.

Yeni tip Korona virüsle mücadele konusunda alınan önlemlerin sonuç vermesi sonrası normalleşme süreci çalışmaları sürüyor. Normalleşme sürecine uyum sağlamak için önlem alan yerlerden biri de plajlar oldu. Sarıyer'de Zabıta ekipleri de ilçede bulunan plajları dolaşarak işletmelerin kurallara uyup uymadığını denetledi. Zabıta personeli, şezlonglar arası minimum 1 buçuk metre olarak belirlenen sosyal mesafe kuralının sağlanıp sağlanmadığını ellerindeki metre ile ölçerek kontrol etti.

"Her müşterinin ateşini ölçüyor, maskesiz olanlara maske veriyoruz"

Zabıta ekiplerinin denetleme yaptığı plajlardan birinin sorumlusu olan Taner Demirer, işletmelerini Sağlık Bakanlığınca yayınlanan tedbir listesindeki kurallara uygun bir şekilde yeniden düzenlediklerini belirterek, "Öncelikle buraya gelen misafirlerin ateşlerini ölçüyoruz. Sağlık Bakanlığının belirlediği ateş derecesinin üstündeki kişileri sağlık kurumlarına bildiriyoruz fakat şu ana kadar çok şükür böyle bir durumla karşılaşmadık. Girişteki personelimize maske ve siperlik taktırdık. Gelen müşterilerimiz için girişe aynı zamanda dezenfektan ünitesi yerleştirdik. İçeriye yalnızca maskeli olan kişileri alıyoruz, maskesi olmayanlara da biz temin ediyoruz. Burada bulunan şezlonglar arasında 1 buçuk metre mesafe bırakıyoruz. Geçmiş yıllarda buraya gelen müşterilere havlu veriyorduk ama ortak kullanıma girdiği ve kumaşın virüs türlerini daha çok barındırdığı için artık bu uygulamayı kaldırdık. Müşterilerimiz kendi havlularını getiriyorlar. Bununla birlikte önceden şezlonglara minder de koyuyorduk, artık bunu da yapmıyoruz. Personellerin tamamının ateş ölçümleri sabah mesaiye başlarken yapılıyor. Aynı personeller akşam iş bitiminde de ateş ölçümünden geçiriliyor ve bu bilgiler sağlık birimlerine gönderiliyor. Ayrıca içerideki tüm personeller maske, eldiven ve siperlik kullanıyor. Buraya gelen tüm müşteriler maske takıyor ama denize girerken çıkarıyorlar. Gün boyu burada oldukları için yüzlerinde iz kalıyor ve haliyle zaman zaman çıkardıkları oluyor. Onlara da gerekli uyarıları yapıyoruz ve uyarıları dikkate alıyorlar" dedi.

Zabıta ekiplerince plajlarda yapılan denetlemeler sonucunda, işletmelerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen kurallara uygun oldukları, herhangi bir olumsuzluk olmadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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