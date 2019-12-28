SARIYER'DE YOL KENARINDAKİ İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ(GENİŞ HABER)

28.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:00

Sarıyer'de şiddetli yağış sonrası yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. O anda yoldan geçmekte olan bir çekici kamyonet toprak altında kalmakta son anda kurtuldu. Çekicinin sürücüsü yara almadan kurtulurken araçta hasar oluştu. Göçüğün meydana geldiği yol uzun süre trafiğe kapandı.

ÇEKİCİ ÇÖKEN DUVARDAN SON ANDA KURTULDU Olay saat 20.30 sularında Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişi Çırçır Suyu mevkii Maslak yönünde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağmurla birlikte yok kenarındaki istinat duvarı çöktü. O anda yolda seyir halinde bulunan 34 AZ 5726 plakalı çekici kamyonet yola devrilen duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araç kısmen zarar görürken sürücü ise yara almadan kurtuldu.

YOL TRAFİĞE KAPANDIHaber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Heyelanın yaşandığı yol tamamen trafiğe kapanırken Maslak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine sevk edilen iş makinaları yardımıyla yolun bir şeridi temizlendikten sonra trafik tek şeritten aralıklarla kontrollü olarak sağlandı. Göçükten kısmen zarar gören kamyonet sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, kamyonet etrafındaki moloz yıkıntıları temizlendikten sonra başka bir çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

"YARALI YOK AMA ŞANS ESERİ YOK"Göçüğün meydana geldiği istinat duvarının hemen üst tarafında esnaf olan Kutlu Çırçır, "Her yağmurda bu tekrar ediyor, biz bunun altyapısının yapılması için devamlı söylüyoruz fakat çözüm getirilemiyor. Her yağmurda yaşanıyor bu, geçen yağmurda da yol kapandı. Şu anda da işte otoparkımız düştü. Araba maddi manevi bir hasar gördü. Üzüldük ama altyapının yapılmasını talep ediyoruz. Burası ana cadde yani. Göçme anını görmedim, dükkandaydık otoparkçımız söyledi bize geldik sıkıntıyı gördük. Yaralı yok ama şans eseri yok, inşallah olmaz. Altyapı yapılırsa buradan geçen araçlar rahat rahat geçer. Acımız büyük" şeklinde konuştu. İş makinaları ve itfaiyenin yoğun çalışmaları ile yoldaki moloz parçaları kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

ÇÖKME ANI KAMERADADuvarın çökme anı ve çekici aracının altında kalmaktan son anda kurutulması kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü: ------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Duvarın çökme anı-Detaylar AKTÜEL-Yıkılan istinat duvarıDuvarın altında kalan çekici kamyonet-İtfaiyenin çalışmaları-İş makinesinin çalışmaları-Trafiğe kapanan yol-Çevre esnafı ile röportaj-Genel ve detay görüntüler

28.12.2019 - 22.07 Haber Kodu : 191228210

28.12.2019 - 22.58 Haber Kodu : 191228214

28.12.2019 - 23.02 Haber Kodu : 191228215

Kaynak: DHA

- İstanbul