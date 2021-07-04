SARIYER'DE YOKUŞTAN HIZLA İNİLEN KAMYONET DEVRİLDİ
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SARIYER'DE YOKUŞTAN HIZLA İNİLEN KAMYONET DEVRİLDİ

SARIYER'DE YOKUŞTAN HIZLA İNİLEN KAMYONET DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera : Özgür EREN Sarıyer'de sürücüsünün yokuştan inerken aşırı hızla ilerlediği kamyonet, bariyerlere çarpıp, devrildi.

Haber-Kamera : Özgür EREN

Sarıyer'de sürücüsünün yokuştan inerken aşırı hızla ilerlediği kamyonet, bariyerlere çarpıp, devrildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Hızla ilerleyen kamyonetin bariyerlere çarpıp savrulması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Maden Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü Fikret Önen'in yokuştan inerken aşırı hızlı ilerlediği kamyonet,  kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kamyonet, çarpmanın etkisiyle savrularak devrildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Gürültüyü duyarak gelen çevre sakinlerinin durumu bildirmesiyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Çalışmalar sırasında trafiğe kapatılan yol, kamyonetin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

KAMYONETİN BARİYERLERE ÇARPIP SAVRULMASI KAMERADA Kamyonetin yokuştan hızla inmesi kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması güvenlik kameralarına yansıdı. 

"NAVİGASYON SÜRÜCÜLERİ BU YOLA GETİRİYOR"Sokak sakini Rafet Tosun, "Bu kazalara burada sürekli oluyor. Bu birinci değil, ikinci değil, üçüncü değil. Bu yolu yaptıktan sonra navigasyon sürücülere bu yolu gösteriyor. Akşam TIR kazaları da oluyor burada. Şuradaki kaza beşinci kaza. Nereye müracaat ettiysek, bir netice alamadık. Bize bir yardımcı olunmasını istiyoruz. Kamyonet az daha abimizin evine uçuyordu" dedi. "EVİMİZİN ÜSTÜNE DEVRİLSEYDİ ÇOLUK ÇOCUK MAHVOLACAKTIK"

Dursun Ali Bektaşoğlu "Allah beterinden saklasın. Evimizin üstüne devrilseydi çoluk çocuk mahvolacaktık. Bu yola büyük kamyonları sokmasınlar. Küçük araçlar bu yolu kullansın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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