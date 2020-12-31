Sarıyer'de yılın son kısıtlama denetimi

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının ardından meydanlar ve yollar boş kaldı. Sarıyer 'de polis ekipleri yılın son kısıtlama denetimini gerçekleştirdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yollar ve meydanlar boş kaldı. Sarıyer Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının ardından denetim yaptı. Denetimde ekipler araçları durdurarak sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi bulunmayan sürücülere ekipler ceza yazdı. Denetimde polis ekipleri ayrıca maskesi bulunmayan bir sürücüye maske verdi.

Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'ndeki denetimlerde konuşan Nuri Özsoy, "Yeni yıldan sağlık, huzur ve mutluluk istiyoruz. Hastalığın biran önce gitmesini istiyoruz. Denetimleri güzel buluyoruz. Ben mikser şoförüyüm. İnşaattan geliyorum. Çalıştık eve gidiyoruz." ifadelerini kullandı. İsmini vermek istemeyen bir sürücü, "Yeni yıldan huzur, sağlık, başarı diliyorum. Herkes 2020'den sonra mecburen sağlık isteyecektir. Çok zor bir yıl. Çok acılar verdik ve çok eve ateş düştü. Denetimlerle sıklıkla karşılaşıyorum. Sağ olsunlar sürekli durduruyorlar. Evrakımızı gösteriyoruz ve geçiyoruz" dedi.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlkay Dikici