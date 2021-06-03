SARIYER'DE YIKILAN KÖPRÜNÜN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
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SARIYER'DE YIKILAN KÖPRÜNÜN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de 3 gün önce etkili yağmur sırasında çöken köprünün yerine yenisinin yapılması için çalışmalara başlandı.

SARIYER'de 3 gün önce etkili yağmur sırasında çöken köprünün yerine yenisinin yapılması için çalışmalara başlandı.

Sarıyer'de üç gün önce etkili olan sağanak nedeniyle taşan Gümüşdere üzerinde bulunan köprü yıkıldı. Jandarma ekipleri, yıkılan köprü nedeniyle yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı. Köprünün yerine yenisinin yapılması için çalışmalar başladı. Köprünün yeniden yapılması için görevlendirilen firmanın yetkilisi Muhsin İpek, ?Aşırı yağışlarda, zaten köprü temelleri eski olduğu için su yontmuş, aşırı sel geldiğinden dolayı. Su yontunca temellerini zayıflatmış. Zaten mevcutta üç tane kiriş vardı, o kirişlerden biri yıkılınca biz de tedbir amaçlı komple yıktık. Şimdi yenileyip, güzel bir menfez yapacağız. Bir an önce bitirip tekrar yolu açmaya çalışacağızö şeklinde konuştu.

SARIYER'DE YIKILAN KÖPRÜNÜN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
SARIYER'DE YIKILAN KÖPRÜNÜN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
SARIYER'DE YIKILAN KÖPRÜNÜN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
SARIYER'DE YIKILAN KÖPRÜNÜN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
SARIYER'DE YIKILAN KÖPRÜNÜN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
SARIYER'DE YIKILAN KÖPRÜNÜN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
SARIYER'DE YIKILAN KÖPRÜNÜN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SARIYER'DE YIKILAN KÖPRÜNÜN YERİNE YENİSİNİN YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI - Haberler
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