SARIYER'DE YENİDEN YAPILACAK MİNARE ÇELİK HALATLA YIKILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SARIYER'DE YENİDEN YAPILACAK MİNARE ÇELİK HALATLA YIKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de yenisinin yapılmasına karar verilen Hacı Cemal Yazgan Camii'nin minaresi, bir bölümü kesildikten sonra çelik halatla çekilerek yıkıldı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de yenisinin yapılmasına karar verilen Hacı Cemal Yazgan Camii'nin minaresi, bir bölümü kesildikten sonra çelik halatla çekilerek yıkıldı. Minarenin yıkımı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sarıyer Tarabya Mahallesi Şenevler Caddesi'nde bulunan, vefat eden örme kumaş sanayicisi Hacı Cemal Yazgan'ın adını taşıyan caminin yıkılarak yenisinin yapılmasına karar verildi. Sarıyer Belediyesi'nden alınan izinlerden sonra boşaltılan cami kontrollü şekilde yıkıldı. Caminin minaresinin yıkılması için de hazırlık yapıldı. Minarenin yıkılırken çevreye zarar vermemesi için belirlenen tarafındaki taşları kesildi. Daha sonra minarenin gövdesine çelik halat bağlanarak diğer ucu da iş makinesi tarafından çekildi. Minare birkaç saniye içerisinde yerle bir oldu. Enkaz kaldırıldıktan kısa süre sonra yeni cami ve minarenin yapımına başlanacağı öğrenildi.

SARIYER'DE YENİDEN YAPILACAK MİNARE ÇELİK HALATLA YIKILDI

SARIYER'DE YENİDEN YAPILACAK MİNARE ÇELİK HALATLA YIKILDI

SARIYER'DE YENİDEN YAPILACAK MİNARE ÇELİK HALATLA YIKILDI

SARIYER'DE YENİDEN YAPILACAK MİNARE ÇELİK HALATLA YIKILDI

SARIYER'DE YENİDEN YAPILACAK MİNARE ÇELİK HALATLA YIKILDI

SARIYER'DE YENİDEN YAPILACAK MİNARE ÇELİK HALATLA YIKILDI

SARIYER'DE YENİDEN YAPILACAK MİNARE ÇELİK HALATLA YIKILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title