Sarıyer'de yemek firmasına ait binada çıkan yangın söndürüldü
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Sarıyer'de yemek firmasına ait binada çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Arife Karakum - Haberler | Güncel

Sarıyer'de bir yemek firmasına ait binada çıkan yangın hasara yol açtı.

Sarıyer'de bir yemek firmasına ait binada çıkan yangın hasara yol açtı.

Ferahevler Mahallesi Şahin Sokak'taki yemek firması binasının üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken binanın üst katı kullanılamaz hale geldi.

Sarıyer'de yemek firmasına ait binada çıkan yangın söndürüldü
Sarıyer'de yemek firmasına ait binada çıkan yangın söndürüldü
Sarıyer'de yemek firmasına ait binada çıkan yangın söndürüldü
Sarıyer'de yemek firmasına ait binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Karakum

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