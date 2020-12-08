Son dakika haberleri... Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi

08.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:59
Son dakika haberleri... Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi

Son dakika haberi: Özden ATİK /İstanbul, DHA SARIYER'de çalıştığı işyerinde kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği yere vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ozan Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Özden ATİK/İstanbul, DHA SARIYER'de çalıştığı işyerinde kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği yere vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Ozan Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Ozan Ö. hakkında haksız yere sahipli hayvanı öldürdüğü gerekçesiyle "Mala zarar vermek" suçundan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca tamamlanan soruşturmaya, Dora köpeğin sahibi Cihan K'nin şikayeti üzerine şüpheli Ozan Ö. hakkında soruşturma açıldığı, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği belirtildi. Bir anlık öfkeyle köpeği havaya kaldırıp yere vurduğunu söyleyen şüpheli Ozan Ö. ile müşteki Cihan K. arasında uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine savcılık, Ozan Ö. hakkında "Haksız yere sahipli hayvanı öldürerek mala zarar vermek" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame kabul edilirse şüpheli Ozan Ö. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

Olay sonrası kaçan şüpheli Ozan Ö'nün yavru köpeği öldürdüğü anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden köpeğin sahipleri, sosyal medyada "Dora için adalet etiketiyle" mesajlar yayınlamıştı. Köpeği öldüren şüpheli Ozan Ö. polisteki ifadesinde, köpeğin patronunun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylemişti. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nce gözaltına alınan şüpheli Ozan Ö'nün 24 Nisan'da sevk edildiği savcılıkça "Mala zarar verme" suçundan tutuklanması talep edilmişti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli Ozan Ö. hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilmişti.  

Son dakika haberleri... Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi
Son dakika haberleri... Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi
Son dakika haberleri... Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi
Son dakika haberleri... Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi
Son dakika haberleri... Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi
Son dakika haberleri... Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi
Son dakika haberleri... Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika | ŞANLIURFA - Savcılar Sitesi saldırısının faillerine 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Son Dakika | ŞANLIURFA - Savcılar Sitesi saldırısının faillerine 82'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Kartal'da çöken bina soruşturmasına yeni dava: Belediye çalışanlarının hapsi istendi
Kartal'da çöken bina soruşturmasına yeni dava: Belediye çalışanlarının hapsi istendi
Son dakika haber... Erdek'te kedileri öldüren köpek barınakta
Son dakika haber... Erdek'te kedileri öldüren köpek barınakta
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ivana Sert Cem Yılmaz İrem Derici Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Fatih Terim Caner Erkin Samet Aybaba Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Türk Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Sarıyer'de yavru köpeği feci şekilde öldüren şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 15:59:04. #1.15#
title