Sarıyer'de yaraları sarmak için hareket geçti
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Sarıyer'de yaraları sarmak için hareket geçti

Sarıyer'de yaraları sarmak için hareket geçti
Bültenler - Haberler | Güncel

Afet bölgesinde çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin yanı sıra mahalle muhtarlıkları da seferberlik ilan etti ve yardım kampanyasıyla toplanan malzemeler yola çıktı.

Ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınında mağdur olan vatandaşlar için Sarıyer'de yardım kampanyası başlatıldı. Belirlenen listeler doğrultusunda malzemeler muhtarlıklardan ve belediyeden toplandıktan sonra yola çıkacak olan tıra ulaştırıldı.

Destek ekipleri görev başında

Öte yandan Sarıyer Belediyesi'nin Sivil Savunma personellerinden oluşan 3 ekip ile veteriner hekimlerde Antalya Manavgat'ta çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Ekip yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarından sonra temel ihtiyaçları da karşılamak için bölge afet koordinasyon merkezinde görev alıyor.

Kaynak: Bültenler

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