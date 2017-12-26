Sarıyer'de Yağmurlu Havada Trafiği Birbirine Katan Trafik Magandası Yakalandı

Sarıyer'de yağışlı havada drift yaparak trafiği birbirine katan maganda polis tarafından yakalandı.



Geçtiğimiz günlerde Sarıyer Katar Caddesi'nde trafik magandası yaptığı tehlikeli hareketlerle trafiği altüst etmişti. Yağmurla havada drift yapan maganda cep telefonuyla görüntülenmişti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, trafiği birbirine katan Ş.M.E. isimli şahsa yakalanarak gözaltına alındı. Magandaya, Karayolları Trafik Kanununun 46/2-C ve 73. maddeleri gereğince idari para cezası işlemi uygulanırken, şahıs hakkında Türk Ceza Kanununun 179/2 maddesi gereğince adli işlem yapıldı. - İSTANBUL