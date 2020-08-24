Sarıyer'de virajı alamayan sürücü, aracıyla dere yatağına uçtu
Sarıyer'de sürücüsünün virajı alamadığı otomobil, dere yatağına uçtu.
24.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:55
Sarıyer'de sürücüsünün virajı alamadığı otomobil, dere yatağına uçtu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü düştüğü yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kaza Sarıyer Ayazağa Hadım Koru yolu saat 9.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Kırış, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla dere yatağına düştü. Kazayı hafifi sıyrıklarla atlatan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkartıldı.
Kazayı hafifi sıyrıklarla atlatan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayı gören bir görgü tanığı, "Adam virajda hakimiyetini kaybetti. Dere yatağına düştü. Alkollüydü. İtfaiye ekipleri kurtardı" dedi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA