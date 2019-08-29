29.08.2019 13:28

- Sarıyer'de veliler okulun tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi

İSTANBUL - Sarıyer'de riskli bulunan ilkokulun tahliye edilmesi kararına veliler tepki gösterdi. Okulda herhangi bir fiziki problem bulunmadığını iddia eden veliler, tahliye kararından bir an önce dönülmesini istedi.

Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde bulunan Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu'nun deprem riski nedeniyle tahliye edilmesine karar verildi. Okulların açılmasına kısa bir süre verilen kararın ardından sabahın erken saatlerinde okul önüne gelen öğrenci velileri duruma tepki gösterdi. Mahallelerindeki okulun kapatılma kararına tepki gösteren veliler alınan bu karardan bir an önce dönülmesi gerektiğini istediler.

Mahalle Sakinlerinden Hülya Kına, "Şuanda okulun herhangi bir problemi yok. Depreme dayanıksız deniliyor ama burası taş ocağı gibi. Bölge olarak burası zaten kayalık bir bölge. Okul tahliyesinden bugün son gün. Hiçbir hakkın yok. Kapılar kapanmış, itiraz haklarınız ellerinden alınmış. Mahalle de hiç kimsenin konu ile ilgili bir bilgisi yok. Öğretmenler zaten hiçbir bilgi vermiyor. Çünkü herkes mesleki durumundan korkuyor. İnsanlara baskı kurularak susturulmaya çalışılıyor. Eğer yerine yeni okul yapılacaksa yapılsın. Halk ile birlikte hareket edilsin. Yıkımdan sonra yeni okul yapılacağı konusunda bir bilgi yok. Yıkılacak, sadece enkaz olarak kalacak" dedi.

Okul önünde bekleyişlerini sürdüren öğrenci velileri alkış tutarak okulun yıkılma kararına tepkilerini gösterirken, öğrenci velilerin bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: İHA