Sarıyer'de vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sarıyer'de vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Sarıyer'de vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar sokağa akın etti Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından Sarıyer'de vatandaşlar sokaklara akın etti.

Sarıyer'de vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı
27.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:09

Sarıyer'de vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar sokağa akın etti

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından Sarıyer'de vatandaşlar sokaklara akın etti. sosyal mesafeyi hiçe sayana vatandaşlar havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarası sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşlar araçları ile trafiğe çıkarak sokaklara akın etti.

Bazı vatandaşların bankamatiklerden para çektikleri bazılarında hastahanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. 4 günlük tedbiri adeta hiçe sayan vatandaşların çoğunun da sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlemlendi. Bankamatik önündeki sıralarda sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları polis ekiplerinin uyardı.

"Çok korkuyorum"

1 buçuk aydır evden hiç çıkmadığını hava almak için dışarı çıktığını söyleyen Zöhre Aytemur, "Kıvırcık, roka, tavuk, maydanoz, süt, peynir, yumurta yani eve ne lazımsa aldım. Ben daha sakin yerlere girdim. Çok korkuyorum kimseyi kendime yanaştırmıyorum. Çok korkuyorum. Ben 1 buçuk aydır evden çıkmadım. Bugün çok sıkıldım çıkıp hava almak istedim. Ramazan olduğu için alışveriş yaptım" ifadelerini kullandı.

"1 buçuk aydır evdeyiz, iş yerimiz kapandı"

Sosyal mesafeye uymayanların yüzünden riskte olduğunu belirten Gülçin Öztanrıöver, " Bizi bu şekilde sosyal mesafe kuralına uymayıp riske atıyorlar. Biz kendimiz dikkat ediyoruz. 1 buçuk aydır evdeyiz, iş yerimiz kapandı" şeklinde konuştu.

"Bırakın sosyal mesafeyi korumayı insanlar birbirlerini ezecek şekildeler"

Vatandaşların sosyal mesafeye uymadığından yakınan Aydın Kırçiçeği, " Para işin içerisine girdiği zaman insanlar sosyal mesafeyi de bırakıyorlar. Sabahtan beri şurada bırakın sosyal mesafeyi korumayı insanlar birbirlerini ezecek şekildeler. Uzak durmaya çalışıyoruz ama yine de bu şekilde olmaz" dedi.

Sarıyer'de vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haber
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haber
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu Haber
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haber
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine 'Aptallar topluluğu' deyip engelledi
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu"...
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
Yeni Zelanda, korona mücadelesine karşı verdiği savaşta 'zafer' ilan etti
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, akik taşını anlattı: Cilt hastalıklarına ve alerjiye iyi geliyor
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Virüs avcıları 500'den fazla yeni koronavirüs türü saptadı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Avcılar'da vatandaşları şaşırtan görüntü; ağaçlar papağanla doldu
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Vatandaşın balkondan çaldığı oyun havasına, ekipler oynayarak eşlik etti
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da reformlar devam ediyor: 18 yaş altı suçlulara idam cezası kaldırıldı
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Yasağa rağmen sahilde spor yapan kadın, ceza kesilince polise tepki gösterdi: Sizi mahkemeye vereceğim
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
Termometrelerin 20 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar sokaklara akın etti
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör'den Survivor Aycan'a tepki
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı
Yasak sonrası pazara koşan vatandaşlar, adım atacak yer bırakmadı
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Herkesi salgına karşı uyaran lokantacı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Deniz Seki Rafet El Roman Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Podolski Arda Turan Mesut Özil Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sarıyer'de vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 17:13:45. #1.14#
title