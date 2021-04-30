SARIYER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU; EVİNİ İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞ
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SARIYER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU; EVİNİ İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞ

SARIYER'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU; EVİNİ İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özgür EREN Sarıyer Tarabya'da evinin bir odasını uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli polisin yaptığı operasyona gözaltına alındı.

Özgür EREN Sarıyer Tarabya'da evinin bir odasını uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli polisin yaptığı operasyona gözaltına alındı. 

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine evi takibe aldı. Eve yapılan baskında bir odanın uyuşturucu imalathanesine çevrildiği görüldü. Odada özel havalandırma, ışık ve nem sistemi kurularak Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Polis, odada saksı içinde Hint keneviri, sıvı gübre, uyuşturucu üretim düzeneği, buhar makinası, termometre, havalandırma borusu, ısı ve ışıklandırma cihazı ile bir çözeltinin asitlik ve bazlık derecesini ölçen alet (PH) buldu.

POLİS BASKINI KAMERADAUyuşturucu yetiştirilen eve yapılan baskın polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, odada saksı içinde yetiştirilen Hint keneviri, uyuşturucu üretim düzeneği ele geçirildi. Yapılan baskında Rıza O. gözaltına alındı. Rıza O.  ifadesinin alınmasının ardından  "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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