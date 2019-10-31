Sarıyer'de tünel girişini su bastı

Sarıyer'de tünel girişini su bastı

Sarıyer'de tünel girişini su bastı Dereye dönen yollarda araçlar güçlükle ilerlediİSTANBUL - Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle tünel girişini su bastı.

31.10.2019 16:46
Sarıyer'de tünel girişini su bastı

Sarıyer'de tünel girişini su bastı

Dereye dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi

İSTANBUL - Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle tünel girişini su bastı. Adeta dereye dönen yolda araçlar güçlükle ilerliyor

İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Sarıyer'de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Çayırbaşı tünel girişinde yollar adeta dereye döndü. Sürücüler su baskınının yaşandığı yolda güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

VİDEO: Sarıyer'de tünel girişini su bastı
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