Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı
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Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı

Sarıyer'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

12.01.2020 07:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 07:34
Sarıyer'de trafik kazası: 4 yaralı

'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. ??

Alkollü olduğu iddia edilen Burak Kurtulmuş idaresindeki 34 BNN 787 plakalı araç, ters yönde seyrederken, Beşiktaş istikametine giden Murat Uçal idaresindeki 34 TJF 13 plakalı ticari taksiye, ardından da Hüseyin Acar idaresindeki 34 KD 9959 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Murat Uçal, çarptığı diğer aracın sürücüsü Hüseyin Acar ve diğer 2 yolcu yaralandı. verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalenin ardından olay yeri yakınındaki bir hastaneye kaldırdı.??

Kaza sebebiyle Maslak Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA
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