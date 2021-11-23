Sarıyer'de trafik kazası

MADEN, ELAZIĞ (Habermetre) - Saat 10: 11 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Maden İtfaiye ekibmiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekibimizin çalışmaları sonucu, araç içerisinde sıkışan bir vatandaşımız ekiplerimizce yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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