SARIYER'DE TEST SÜRÜŞÜ BAHANESİYLE OTOMOBİLİ ALIP KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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SARIYER'DE TEST SÜRÜŞÜ BAHANESİYLE OTOMOBİLİ ALIP KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

04.02.2021 14:02 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:10
SARIYER'DE TEST SÜRÜŞÜ BAHANESİYLE OTOMOBİLİ ALIP KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

SARIYER'de M.K'nın internet sitesi üzerinden satışa koyduğu otomobili "Beğendim, test edeceğim" diyerek alıp kaçtığı iddia edilen şüpheli M.AG., yakalandı.

SARIYER'de M.K'nın internet sitesi üzerinden satışa koyduğu otomobili "Beğendim, test edeceğim" diyerek alıp kaçtığı iddia edilen şüpheli M.AG., yakalandı. M.K, ile buluşma yerine de çalıntı bir araçla geldiği belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İddialara göre,  M.K, otomobilini satmak için internet sitesine ilan verdi. İlanı görerek M.K'yı arayan M.A.G,  aracı beğendiğini ve satın almak için aracı görmek istediğini söyledi. Telefon üzerinden irtibat kuran taraflar,  Reşitpaşa Mahallesi'nde bir araya geldi.  M.A.G, aracı beğendiğini, alıcı olduğunu ve bu nedenle aracı test etmek istediğini söyledi. M.K'nın kabul etmesi üzerine bindiği araçla hızla uzaklaşan M.A.G,  bir daha  geriye dönmedi.   Aracının çalındığını anlayan M.K., hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.A.G'nin, buluşma yerine geldiği aracı da inceledi.  Ekipler, plaka sorgulamasında bu aracın  22 Temmuz'da Bahçelievler'den çalındığını belirledi.  Daha sonra adresi tespit edilen şüpheli M.A.G, düzenlenen baskında, çaldığı M.K'ya ait otomobil ile yakalandı ve  emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-zanlının polis merkezinden çıkış görüntüsü


- İstanbul
SARIYER'DE TEST SÜRÜŞÜ BAHANESİYLE OTOMOBİLİ ALIP KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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