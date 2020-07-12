Sarıyer'de teknedeki partiye koronavirüs baskını
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Sarıyer'de teknedeki partiye koronavirüs baskını

İSTANBUL Boğazı'nda koronavirüs denetimi yapan polis, Sarıyer'de yaklaşık 70 kişinin parti yaptığı bir tekneye baskın düzenledi.

Sarıyer'de teknedeki partiye koronavirüs baskını
12.07.2020 02:32 | Son Güncelleme: 12.07.2020 02:36
İSTANBUL Boğazı'nda koronavirüs denetimi yapan polis, Sarıyer'de yaklaşık 70 kişinin parti yaptığı bir tekneye baskın düzenledi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yaptı. Saat 23.00 sıralarında Fatih Balat'tan hareket eden ekipler, botlarla boğaza açıldı. Sarıyer Baltalimanı açıklarında bir teknede parti yapıldığını fark eden ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte tekneye baskın yaptı.  Kıyıya yanaştırılan teknede denetim yapan ekipler, içeride yaklaşık 70 kişiyle karşılaştı. Teknede parti yapan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından teknedeki kişiler tek tek indirildi. İşletme sahiplerine ise koronavirüs tedbirlerine uymadığı için işlem yapıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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