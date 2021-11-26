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Sarıyer'de tekne yangını

Habermetre - Haberler | Toplum
Sarıyer'de tekne yangını

Saat 17: 08 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Rumeli Gönüllü İtfaiye, Maden ve Sarıyer itfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

SARIYER, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 17: 08 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Rumeli Gönüllü İtfaiye, Maden ve Sarıyer itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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