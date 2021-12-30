Son dakika haber... Sarıyer'de tartıştığı eniştesini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de tartıştığı eniştesini göğsünden silahla yaralayarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Aralık günü Bahçeköy Mahallesi'nde yaşanan ve 48 yaşındaki Ünsal Köse'nin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin çalışma başlattı.

Köse, olay günü akşam saatlerinde, aile apartmanının bodrum katındaki plastik atölyesi olarak kullandığı iş yerinde göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu.

Yapılan incelemede Köse'nin, eşinin erkek kardeşi olan Mustafa B. (46) ile miras ve para meselelerinden dolayı zaman zaman tartışma yaşadıkları, Mustafa B. hakkında 2020 yılı içerisinde uzaklaştırma kararının da çıkartıldığı belirlendi.

Bunun üzerine olayın şüphelisi olabileceği değerlendirilen Mustafa B, polis ekipleri tarafından olaydan yaklaşık 12 saat sonra Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen zanlının ilk sorgusunda, eniştesi Ünsal Köse'yle konuşmak için iş yerine gittiğini, aralarında tartışma çıkmasının ardından sinirine hakim olamayarak üzerindeki silahla göğsüne ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlı Mustafa B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.