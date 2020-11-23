Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi; Şoför yaralandı-1
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Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi; Şoför yaralandı-1

23.11.2020 12:28 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:17

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN / SARIYER'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi bir evin bahçesine girdi.

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/ SARIYER'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi bir evin bahçesine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Takside sıkışan şoför, ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 


Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi; Şoför yaralandı-1
Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi; Şoför yaralandı-1
Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi; Şoför yaralandı-1
Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi; Şoför yaralandı-1
Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi; Şoför yaralandı-1
Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi; Şoför yaralandı-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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