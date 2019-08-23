Sarıyer'de tahliye edilen bina

23.08.2019 14:30

Sarıyer'de, kolonlarının patlaması sonucu tahliye edilen 9 katlı binadan eşyaların taşınma işlemi kontrollü şekilde yapılıyor.

Sarıyer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçeköy'de kolonları patladığı için boşaltılan ve ön raporunda riskli bulunan binada, eşyaların tahliye işlemi sabah saatlerinde başladı.

Hazırlanan raporda, bina sakinlerinin eşyalarını aynı anda olmamak şartıyla tahliye etmesinin risk taşımadığı belirtildi.

Sarıyer Belediyesine bağlı zabıta ekiplerinin kontrolünde ve tek seferde en fazla iki kişi olmak kaydıyla binaya giren vatandaşlar, eşyalarını taşıyor.

Taşınma işlemlerini yerinde izleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Başından beri herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bugün 3 daireden eşyaların tahliye edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA