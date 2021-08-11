Sarıyer'de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı
İstanbul Sarıyer'de karaya oturarak su alan tekneden 2'si çocuk 8 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul Sarıyer'de karaya oturarak su alan tekneden 2'si çocuk 8 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Altınkum Özel Eğitim Merkez Komutanlığı Sahilinde Cabir K. yönetimindeki Liman Kuruçeşme adlı tekne, gezinti sırasında sahilde karaya oturarak batmaya başladı. Sahilde bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yatta bulunan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtararak kıyıya çıkarttı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı