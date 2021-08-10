Sarıyer'de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı
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Sarıyer'de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sarıyer'de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı Sarıyer'de karaya oturarak su alan tekneden 2'si çocuk 8 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Sarıyer'de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de karaya oturarak su alan tekneden 2'si çocuk 8 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Altınkum Özel Eğitim Merkez Komutanlığı Sahilinde Cabir K. yönetimindeki Liman Kuruçeşme adlı tekne, gezinti sırasında sahilde karaya oturarak batmaya başladı. Sahilde bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yatta bulunan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtararak kıyıya çıkarttı.

Sarıyer'de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı
Sarıyer'de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı
Sarıyer'de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı
Sarıyer'de su alan tekneden 8 kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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