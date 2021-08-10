SARIYER'DE SU ALAN TEKNEDEKİ 8 KİŞİ KURTARILDI 2-
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SARIYER'DE SU ALAN TEKNEDEKİ 8 KİŞİ KURTARILDI 2-

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'de gezinti sırasında kayaya oturarak su almaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı.

Yılmaz OKUR - İstanbul DHA - SARIYER'de gezinti sırasında kayaya oturarak su almaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı.

Rumeli Kavağı'nda bulunan Altınkum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sahilinde Cabir K. yönetimindeki "Liman Kuruçeşme" adlı gezi teknesi kayaya oturdu. Tekne su almaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, su alarak batmaya başlayan teknedeki 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı.

SARIYER'DE SU ALAN TEKNEDEKİ 8 KİŞİ KURTARILDI 2-
SARIYER'DE SU ALAN TEKNEDEKİ 8 KİŞİ KURTARILDI 2-
SARIYER'DE SU ALAN TEKNEDEKİ 8 KİŞİ KURTARILDI 2-
SARIYER'DE SU ALAN TEKNEDEKİ 8 KİŞİ KURTARILDI 2-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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