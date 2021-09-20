Sarıyer'de sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı - Haberler
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Sarıyer'de sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sarıyer'de sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

SARIYER'de trafikte çıkan kavgada bir sürücü sopanın ucuna bağladığı bıçakla, motosiklet sürücüsüne saldırdı.

SARIYER'de trafikte çıkan kavgada bir sürücü sopanın ucuna bağladığı bıçakla, motosiklet sürücüsüne saldırdı. Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. İddiaya göre, trafikte panelvan aracının sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada panelvan aracın sürücüsü, ucuna bıçak bağladığı sopasını aracından alarak motosiklet sürücüsüne saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle panelvan aracın sürücüsü sakinleştirildi. Yaşanan o anlar, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Sarıyer'de sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

Sarıyer'de sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı

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Haber: Sarıyer'de sopanın ucuna bağladığı bıçakla motosikletliye saldırdı - Haberler
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