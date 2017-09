Sarıyer'de sokak köpekleri yüzünden mahalleli dışarı çıkamıyor

Köpekler küçük bir çocuğa da saldırdı

Sarıyer Belediyesi'nin olayı görmezden geldiğini söyleyen vatandaş isyan etti



İSTANBUL - Sarıyer'de çok sayıda saldırgan köpek nedeniyle vatandaşlar korkudan evlerinden dışarı çıkamıyor. Sarıyer Belediyesi'ne defalarca şikayette bulunan vatandaşlar sonuç alamadıklarını ifade ederek, tepki gösterdi. .

Sarıyer'de Darüşşafaka Mahallesi Hukukçular Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalledeki saldırgan köpekler nedeniyle evlerinden dışarı çıkmaya korkuyor. İddiaya göre vatandaşlar defalarca Sarıyer Belediyesi'ne başvurarak saldırgan köpekler için çözüm bulunmasını istedi. Belediye yetkililerinin kısırlaştırmak dışında kendilerine yardım edemeyeceklerini söylediklerini belirten vatandaşlar, sitenin içindeki çok sayıda saldırgan köpekle mücadele etmeye çalışıyor. Saldırgan köpeklerin birçok kişiye saldırdığını, insanların sokağa çıkmaktan korktuğunu belirten vatandaşlar belediye yetkililerin soruna duyarsız kalmaması gerektiğini ifade ediyor. Mahalleli, hayvanları çok sevdiklerini ancak saldırgan hayvanlar yüzünden geceleri uyuyamadıklarını da dile getirdi. Köpeklerin oğluna saldırdığını söyleyen Tolga Güler, belediye yetkililerine köpeklerin bakım ücretlerini karşılamayı bile teklif ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirtti. Güler'in oğlu Arda ise köpeklerin şemsiyesi parçaladığını söyledi. Öte yandan saldırgan köpeklerin site içinde oluşturdukları oyuklar da dikkat çekti.

"Biz dedik ki bakım ücretlerini de karşılayalım, yardımcı olamayız diyorlar"

Saldırgan köpekleri belediyeye şikayet etmelerine rağmen herhangi bir çözüm bulunmadığını ve o köpeklerin oğluna saldırdığını dile getiren site sakini Tolga Güler,"Benim oğluma saldırdılar ki Arda köpek besleyen birisi. Biz bu köpekleri de zamanında besliyorduk, yavrulardı. Özellikle akşamları çok saldırgan davranışlar sergiliyorlar. Burası çocuk parkı burada toplanıyorlar sonra aşağı yukarı her yere saldırmaya başlıyorlar. Anayasal hakkımız ne diyor bize çevreyi temiz, sağlıklı bir şekilde sağlamak zorunda belediye. Hayvanların pisliğinden muzdarip herkes ikincisi saldırgan davranışları bizim davranışlarımızı kısıtlıyor. Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk onlarda bir şey yapamayacaklarını söylediler. Hatta biz dedik ki bakım ücretlerini de karşılayalım. Mamasını verelim, yardımcı olamayız diyorlar. Kısırlaştırıp gelip buraya tekrar bırakırız diyorlar" dedi.

"Şemsiyeyle uzaklaştırmaya çalışıyordum sonra arabanın üstüne çıktım"

Kendisine saldıran köpekler nedeniyle çok korktuğunu söyleyen Arda Güler, "Köpeğimi gezdirirken arabalar geçiyordu, arabaların arkasından koşarken onlara havlıyorlar. 6-9 tane köpek sonra beni gördüler. Beni gördüler bana havlamaya çalıştılar, daha çok saldırmaya başladılar. Etrafımı sardılar, toplandılar benimde elimde şemsiye vardı. Şemsiyeyle uzaklaştırmaya çalışıyordum sonra arabanın üstüne çıktım ama tabi o arada da şemsiye de parçalandı. Korkuyorum mesela köpeğimi falan gezdirirken evin önünden ayrılmamaya çalışıyorum. Ama köpekler neredeler, gelecekler mi diye her zaman tetikte oluyorum dikkat ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hepimiz seviyoruz hayvanları ama bir yandan da korkuyoruz"

Mahallelerinde köpekler nedeniyle sokağa çıkmaya korktuklarını ifade eden Ayşe Yurtsever,"Gece daha farklı hepsi bir ordu gibi oluyorlar. Benim kızım işten gelirken ona da saldırdılar. Bütün arkadaşlarım da şikayetçi, gece uyku uyuyamıyorlar seslerinden alt katta oturanlar var. Rahatsızız sadece buralarda değil, bahçede de dolanıyorlar. Pislikleri ayrı, hepimiz seviyoruz hayvanları o ayrı bir şey. Ama bir yandan da endişe duyuyoruz, korkuyoruz, saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Evime korka korka giriyorum"

Belediyeye yapılan başvuruların sonuçsuz kaldığını ve saldırgan köpekler nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen Sebla Rendan, "Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk çünkü burada çocuklara saldırıyor. Bana hiç saldırmıyorlardı geçen gün arabama saldırdılar. Sarıyer Belediyesi, hiçbir şey yapamayacaklarını alıp götürüp ancak kısırlaştıracaklarını sonra tekrar geri getireceklerini söylediler. İki tane azılı köpeğimiz vardı onları dün aldılar. 2-3 gün sonra tekrar getirecekler. Hiçbir şey yapamıyoruz mahallece mağduruz bu konuda. Hayvan severiz ama bu böyle olmayacak onlara da yazık, mahalleliye de. Ben akşam geç geldiğimde evime korka korka giriyorum. Bana bir şey yapmadıklarını biliyorum ama bahçeye giriyorlar. Bahçe oyuk içinde hem de can güvenliğimiz yok. Sarıyer Belediyesi mutlaka ve mutlaka yani öyle konuşmakla olmuyor, icraat yapmaları ve bu köpeklere sağlam bir yer ayarlamaları gerekiyor" diye konuştu.