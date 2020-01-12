SARIYER'DE SİS ETKİLİ OLUYOR
Sarıyer'de etkili olan sis nedeniyle gökdelenlerin bir kısmı görünmez hale geldi.
12.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:48
Sarıyer'de etkili olan sis nedeniyle gökdelenlerin bir kısmı görünmez hale geldi.
- İstanbul
Sarıyer'de sabah saatlerinde sisin etkili olduğu görüldü. Sis nedeniyle gökdelenler görünmez hale gelirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülerin otomobillerinin sis farlarını açarak ilerlediği görüldü.
Görüntü Dökümü:---------------------Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden detay-Sis içinde ilerleyen otomobillerden detay-Siste kaybolan Türk Bayrağı detayı-Sis içinde kalan gökdelenler-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: DHA