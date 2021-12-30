Son dakika haber... SARIYER'DE SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN ÜNSAL KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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Son dakika haber... SARIYER'DE SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN ÜNSAL KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haber... SARIYER'DE SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN ÜNSAL KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre SARIYER'DE iki gün önce aralarındaki miras tartışması nedeniyle kayınbiraderi Mustafa Berk tarafından silahla vurularak öldürülen Ünsal Köse son yolculuğuna uğurlandı.

SARIYER'DE iki gün önce aralarındaki miras tartışması nedeniyle kayınbiraderi Mustafa Berk tarafından silahla vurularak öldürülen Ünsal Köse son yolculuğuna uğurlandı. Bahçeköy Merkez Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazına müteakiben Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Köse'nin ailesi, arkadaşları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

ZANLI YAKLANARAK GÖZALTINA ALINDI

Aralarındaki miras konusunda anlaşmazlık olduğu için Ünsal Köse'yi öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen Mustafa Berk yapılan çalışmalar sonucunda Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haber... SARIYER'DE SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN ÜNSAL KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haber... SARIYER'DE SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN ÜNSAL KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haber... SARIYER'DE SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN ÜNSAL KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haber... SARIYER'DE SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN ÜNSAL KÖSE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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