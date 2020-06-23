Sarıyer'de silahlı saldırı: 2 yaralı Sarıyer'de silahlı saldırı: 2 yaralı Sarıyer'de bir restoranda oturan iki kişi iddiaya göre alacak verecek meselesinden vuruldu.

Sarıyer'de silahlı saldırı: 2 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de bir restoranda oturan iki kişi iddiaya göre alacak verecek meselesinden vuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.50 sıralarında Sarıyer Meydan'da bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, S.K ve A.K restoranda yemek yediği sırada içeriye bir grup girdi. Grup ile S.K ve A.K arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların ateşlendiği kavgada S.K ve A.K bacaklarından vuruldu. S.K ve A.K.'yi vuran zanlılar hızla restorandan kaçtı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Zanlılar için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA