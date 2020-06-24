Sarıyer'de silahlı kavga: 2 yaralı
Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
24.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 01:10
Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Merkez Mahallesi Yeni Mahalle Caddesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen A. K. ve S. K., husumetli oldukları 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
A. K. ve S. K. çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA