Sarıyer'de silahlı kavga: 2 yaralı
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Sarıyer'de silahlı kavga: 2 yaralı

Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Sarıyer'de silahlı kavga: 2 yaralı
24.06.2020 00:35 | Son Güncelleme: 24.06.2020 01:11

Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Merkez Mahallesi Yeni Mahalle Caddesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen A. K. ve S. K., husumetli oldukları 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

A. K. ve S. K. çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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