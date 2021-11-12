Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler
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Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı Sarıyer'de seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - Sarıyer'de seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Sürücünün son anda indiği otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer İstinye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde giden bir otomobilin motor kısmından bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Hemen aracından inen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler olay yerine seyrettiği esnada, aracın motoru alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa süre içerisinde söndürdü. Öte yandan aracın alevler içinde kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Son Dakika Haberleri
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