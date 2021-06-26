Sarıyer'de serinlemek için denize girdiler
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Sarıyer'de serinlemek için denize girdiler

Sarıyer'de serinlemek için denize girdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer'de sıcak havayı fırsat bilen gençler kendilerini boğazın serin sularına bıraktı.

Sarıyer'de sıcak havayı fırsat bilen gençler kendilerini boğazın serin sularına bıraktı. İstinye'de denize giren genç vatandaş, "Burada deniz salyası yok, burası temiz" dedi.

Sarıyer'de haftalardır etkili olan sağanak sonrası güneşi gören vatandaşlar denize akın etti. Sıcak havanın etkisiyle birlikte gençler kendilerini boğazın serin sularına bıraktı. Kimisi balıklama atlarken kimisi bombalama atladı. Denize giren genç vatandaş, "Burası çok güzel hava çok sıcak denize girdik burada deniz salyası ve pislik yok" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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