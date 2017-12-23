Sarıyer'de şahsın 20 araç lastiğini kesme anı kamerada

Şahıs araç lastiğini kesti, tabelalara zarar verdi



İSTANBUL - Sarıyer'de 20 aracın lastiğini bıçakla kesen şahıs güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıs, araç lastiklerin kesiyor ardından tabelaları söküyor.

Sarıyer Yeniköy'de sabah uyanan sokak sakinleri araçlarının lastiğinin kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesilerek patlatılmasıyla şok olmuştu. Kimliği belirsiz kişinin aracın lastiklerini kesme anı güvenlik kameraların yansıdı. Görüntülerde şahıs, bir aracın yanına yaklaşıyor. Daha sonra aracın lastiğini defalarca bıçak sokan şahıs ardından yol kenarındaki levhaları kırıp kayıplara karışıyor.