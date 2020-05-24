Sarıyer'de sahil güvenlik denizden, jandarma ise karadan denetim yaptı
SARIYER'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Jandarma ekipleri sahilde, sahil güvenlik ekipleri ise denizde denetim yaptı.
24.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:36
SARIYER'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Jandarma ekipleri sahilde, sahil güvenlik ekipleri ise denizde denetim yaptı.
- İstanbul
Kooronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Sarıyer'de sahil şeridi ve denizde denetimler yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilyos Gümüşdere Sahilinde atlı jandarma timleriyle denetim gerçekleştirdi. Sahil güvenlik timleri ise denizde denetim yaptı.
- İstanbul
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Kaynak: DHA