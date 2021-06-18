Sarıyer'de sağanak yağmur nedeniyle bazı yollar göle döndü
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Sarıyer'de sağanak yağmur nedeniyle bazı yollar göle döndü

Sarıyer'de sağanak yağmur nedeniyle bazı yollar göle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar göle döndü.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı megakentin üstünü kara bulutlar sardı. Ardından sağanak yağmur etkili oldu. Sarıyer'de de etkisi gösteren sağanak yağmur nedeniyle bazı yollar göle döndü. Bazı bölgelerde ise rögar kapaklarından suların çıktığı gözlendi. Öte yandan boğazda ise sis etkisini göstermeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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