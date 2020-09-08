Sarıyer'de rögardaki patlama anı kamerada
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Sarıyer'de rögardaki patlama anı kamerada

Sarıyer Ayazağa'da cadde üzerinde bulunan rögarda meydana gelen patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

08.09.2020 11:08 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:22
Sarıyer Ayazağa'da cadde üzerinde bulunan rögarda meydana gelen patlama güvenlik kameralarına yansıdı. Patlama sonrasında yaşanan panik güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Sarıyer Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir rögarda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle asfalt parçalanırken ortalığı toz bulutu kapladı. Rögarda meydana gelen patlama sırasında caddeden geçen 1 aracın camları kırılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama sesini duyan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polisin ve itfaiye, patlamanın neden gerçekleştiğini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

PATLAMA VE SONRASINDA YAŞANAN PANİK KAMERADA

Cadde üzerinde bulunan rögarın patlama anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde rögarın bir araç geçtiği sırada patladığı görülüyor. Patlamanın meydana gelmesiyle aracın camları kırılırken büyük bir toz bulutu ortalığı kaplıyor. O sırada yolda yürüyen bir vatandaşın ise büyük bir korkuyla olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülüyor.

 


- İstanbul
Sarıyer'de rögardaki patlama anı kamerada

Kaynak: DHA

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