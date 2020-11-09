SARIYER'DE PUSET İÇERİSİNDE TERK EDİLMİŞ BEBEK BULUNDU
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SARIYER'DE PUSET İÇERİSİNDE TERK EDİLMİŞ BEBEK BULUNDU

09.11.2020 22:36 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:46
SARIYER'DE PUSET İÇERİSİNDE TERK EDİLMİŞ BEBEK BULUNDU

Sarıyer'de, bir apartmanın bahçesinde, puseti içerisinde terk edilmiş bebek bulundu.

Sarıyer'de, bir apartmanın bahçesinde, puseti içerisinde terk edilmiş bebek bulundu. 6 aylık olduğu tahmin edilen bebek, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ayazağa Mahallesi Şehit Ersin Kurt Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Bir vatandaş evine gireceği sırada, bir kadının, komşusunun bahçesine bebek puseti bırakarak çıktığını fark etti. Kadının gözden kaybolmasının ardından bahçeyi kontrol eden vatandaş, pusetin içinde bir bebek olduğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 6 aylık olduğu tahmin edilen erkek bebek, sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda eşkali belirlenen kadının yakalanması için çalışmalara başladı.

- İstanbul
SARIYER'DE PUSET İÇERİSİNDE TERK EDİLMİŞ BEBEK BULUNDU
SARIYER'DE PUSET İÇERİSİNDE TERK EDİLMİŞ BEBEK BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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