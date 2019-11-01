Sarıyer'de polisten kaçan şüpheli Ümraniye'de kıskıvrak yakalandı

01.11.2019 18:27

Sarıyer'de polislerden kaçan şüpheli Ümraniye'de girdiği evde kıskıvrak yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Sarıyer'de kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın polislerden kaçmasıyla kovalamaca başladı. Aracıyla kaçarak polisleri peşine takan şahıs Ümraniye Huzur Mahallesine kadar geldi. Ferdi Sokak üzerinde bulunan bir binaya giren şahıs, burada bir eve girerek polislerden saklanmaya çalıştı. Bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alan polis, şahsı girdiği evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA