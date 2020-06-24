Sarıyer'de plaj çalışanı denizde ölü bulundu Sarıyer'de plaj çalışanı, denizde ölü bulundu.

Sarıyer'de plaj çalışanı, denizde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'nde denizde ceset gören bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin iki gündür kendisinden haber alınmayan Orçun Purcu'ya (31) ait olduğu belirlendi.

Purcu'nun, plajda çalıştığı ve geceleri teknede kaldığı öğrenildi. Purcu'nun cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze arabasıyla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA