SARIYER'DE PAZARDA "60 YAŞ" TARTIŞMASI: PAZARA ALINMADI SARIYER Bağlar'da kurulan semt pazarına gelen ve yaşını soran zabıta memuruna "64" diyerek cevap veren İsmail Danışment, "60 yaşa yasak geldi" diyen zabıta memuru tarafından pazara alınmadı.

SARIYER Bağlar 'da kurulan semt pazarına gelen ve yaşını soran zabıta memuruna "64" diyerek cevap veren İsmail Danışment, "60 yaşa yasak geldi" diyen zabıta memuru tarafından pazara alınmadı. Yasağın 65 yaş ve üzeri olmasına rağmen pazara alınmayan Danışment'in "Ben 65 biliyorum" demesi de işe yaramadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu alanlarda, market ve pazarlarda maske takma zorunluluğunu getirildi. Bağlar'da kurulan semt pazarı girişinde zabıtalar vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı. Pazar içerisinde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlemlenirken pazarda satılan meyve sebzeler temas edilmeden seçildi. Bu arada alış verişe gelenlerden İsmail Danışment de pazar girişinde eldiven ve maske dağıtmak için bekleyen zabıtanın yanına geldi. Zabıtanın yaşını sorduğu İsmail Danışment, "64" olarak cevap verdi. Zabıta memuru İsmail Danışment'e "Amcacığım sokağa çıkma yasağınız var. Bunu biliyor musunuz? 60 yaş üzerine yasak var" dedi. Bunun üzerine Danışment, "Ben 65 biliyorum" diye yanıtladı. Zabıta memuru, "Oğlunuz, kızınız, gelininiz yok mu? Hiç yoksa 155'i arayın 155 gelsin size yardımcı olsun" dedi.

İsmail Danışment'in "65 yaş üstü değil miydi" diye tekrar sorması üzerine zabıta memuru, "Haberlerde söylüyorlar. 20 AŞ altı, 60 yaş üstü yasak" diyerek yanlışında diretti. Zabıta memuru daha sonra İsmail Danışment'in istediği 5 kilo kültür mantarını alarak ona teslim etti ve evine gitmesi konusunda da ikazlarda bulundu. Zabıta memuru ile İsmail Danışment'in o anları kameralara saniye saniye yansıdı.İsmail Danışment "Ben yasağı 65 yaş üstü olarak biliyordum. Yoksa gelmezdim. Mantar almak istiyordum. Onu da aldırdım. Bana yardımcı oldular" dedi.

Görüntü Dökümü: -----------Pazar girişinde vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımı-Zabıtaların İsmail Danışment'e yaşını sorması ve pazara almaması-İsmail Danışment'in konuşması-Zabıtaların mantarı alması-Pazar içinden maske ve sosyal mesafe detayları

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- İstanbul

Kaynak: DHA