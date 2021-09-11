Sarıyer'de otomobille yolda yatan köpeğin üzerinden geçti

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN/ SARIYER'de yolda yatan köpeği fark edemeyen sürücü, araba ile köpeğin üzerinde geçti. Acı içinde kaçan köpek, veterinere götürülerek tedavi edildi. Otomobilin köpeğin üzerinden geçmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Zekeriyaköy'de perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yatan köpeği fark etmeyen sürücü, 'Nero' isimli köpeğin üzerinden geçti. Acı içinde kalan köpek, hızla kaçtı. Ne olduğunu anlamak için aracından inen sürücü ise otomobilin tamponunu kontrol ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Otomobilin yolda yatan köpeğin üzerinden geçmesi bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

MAHALLE SAKİNLERİ SAHİP ÇIKTI

"ALLAHTAN KÖPEK ÖLMEDİ"