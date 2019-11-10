Sarıyer'de otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 yaralı

10.11.2019 02:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 02:48

SARIYER'de otomobille kafa kafaya çarpışan minibüs devrilirken meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıyer Katar Caddesi üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde Osman M.'nin kullandığı 34 VGF 84 plakalı minibüs ile Bülent T.'nin kullandığı 34 CJU 047 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken Bülent T. ile Osman M. yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılan iki yaralı, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle polis cadde üzerinde önlem aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

- İstanbul