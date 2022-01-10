SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI - Haberler
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SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SARIYER'DE yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızla giren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı.

SARIYER'DE yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızla giren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Bahçeköy Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre Elçin İmre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızla girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil takla attı. Ters dönen araç yol kenarında bulunan ağaca çarparak durdu. Kazayı görenler otomobildekilerin yardımına koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilin içinde bulunan 4 kişi yardıma gelenler tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan diğer 2 kişi ise kazayı hafif sıyırıklarla atlattı. Takla atan otomobilde bulunanlardan biri, 'Virajı alamadık, burası da çukur olduğu için direkt takla attıkö şeklinde konuştu.

SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

SARIYER'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI 2 YARALI

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