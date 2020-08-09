Sarıyer'de otobüs kazası 5 ölü 25 yaralı-2 SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı.

SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere 5 kişinin öldüğü kazada 25 kişi de yaralandı.

Karabük'ten İstanbul'a gitmekte yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü kazada 3'ü çocuk 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada ismi öğrenilemeyen otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği belirtildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA