Sarıyer'de otobüs kazası 5 ölü 25 yaralı SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı.

SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 25 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devamn ediyor. İlk belirlemelere göre 25 kişinin yaralandığı kazada 5 kişinin öldüğü öğrenildi. Yaralıların 7 tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA